Начальник охраны Ельцина заметил ошибку службы безопасности Фицо

Телохранители премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого ранее совершили покушение, упустили момент выхода политика к толпе людей, что и привело к трагедии. К такому выводу пришел бывший руководитель Службы безопасности (СБ) президента России Александр Коржаков, чьи слова передает РИА Новости.

«Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу», — утверждает экс-начальник президентской СБ.

По его мнению, даже если премьер внезапно решил пообщаться с людьми, охрана должна была, по меньшей мере, первой выбежать и окружить политика плотным кольцом, удостоверившись, что Фицо ничто и никто не угрожает.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.