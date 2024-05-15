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В МИД Украины прокомментировали соглашение о безопасности с США

Кулеба: соглашение с США будет действовать вне зависимости от нового президента

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение с США о безопасности будет действовать вне зависимости от того, кто станет новым американским президентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это документ, который будет подписан не госдепартаментом, не администрацией Байдена, а Соединенными Штатами Америки. <...> Будет обещание, что никакая будущая администрация, независимо от результатов этих или любых выборов в будущем в США, не сможет игнорировать, пока это соглашение не будет исполнено», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что документ, который подпишут президенты двух стран, будет касаться широкого спектра вопросов по нацбезопасности.

До этого Кулеба говорил, что главной темой беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве стала ситуация в Харьковской области и на подконтрольной Украине части Донбасса. Он добавил, что также обсудил с Блинкеном объем военной помощи и скорость поставки техники и вооружения.

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