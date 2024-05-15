Лукашенко отправился в Азербайджан на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Азербайджан с государственным визитом. Подробности сообщает агентство БелТа.

В Баку белорусский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты рассмотрят вопросы расширения торгово-экономических связей в различных отраслях и развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

До этого Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации.

По его словам, если мирную конференцию хотят провести в Швейцарии без участия России и Белоруссии, то «господь с ними». Лукашенко подчеркнул, что позиция Москвы и Минска заключается в том, что участники встречи смогут договориться о том, как усилить эскалацию российско-украинского конфликта.

Ранее Лукашенко предрек конец существования Украины.