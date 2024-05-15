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Россиянин проткнул себе сердце во время чистки рыбы и сам приехал в больницу

В Гатчине мужчина чистил рыбу и случайно проткнул себе сердце

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Depositphotos

В Ленобласти в больницу попал живой мужчина с ножом в сердце. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Инцидент произошел в Гатчине. Мужчина чистил корюшку, но в какой-то момент проткнул правый желудочек органа. Несмотря на серьезную травму, россиянин смог добраться до больницы самостоятельно.

Специалисты быстро назначили операцию. Вмешательство осложнялось тем, что во время манипуляции сердце постоянно сокращается.

«На счету каждая минута до критической кровопотери», – сообщается в публикации.

На данный момент мужчина находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.

До этого житель Кемерова попал в больницу из-за быстрого снижения веса. Благодаря ежедневным пробежкам, за несколько лет мужчина похудел, но во время тренировок он пил мало воды.

Спустя некоторое время он начал замечать одышку, левая нога отекла. Медики нашли у пациента тромбы и растворили их. Однако одышка все еще беспокоила россиянина. Впоследствии выяснилось, что у мужчины есть хроническое заболевание. Теперь в течение всей жизни ему придется принимать таблетки.

Ранее в Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, отказавшихся везти его мать в больницу.

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