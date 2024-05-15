В Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику

В Железногорске семья с младенцем спаслась из горящей квартиры благодаря домашнему коту. Об этом сообщает портал «Курские известия».

Пожар в многоэтажке Железногорска произошел днем 12 мая, загорелась квартира на втором этаже дома, на третьем этаже находился 26-летний мужчина и его 11-месячный сын. Огонь быстро перекинулся на балконы.

Молодой отец уложил мальчика на дневной сон и задремал рядом с ребенком. Мужчину разбудили истошные крики домашнего кота по кличке Кусик, комната быстро наполнилась едким дымом, россиянин намочил тряпки, схватил ребенка и выбежал с ним из квартиры.

«Кусик очень любит покричать. Супруга хотела отвезти его к своему отцу. Теперь ни о каком переезде речи быть не может — Кусик наш ангел-хранитель! Мне очень стыдно, что я оставил Кусика в квартире, но мне нужно было спасать моего сына. Кот спас нам жизнь», — рассказал мужчина.

Кусика спасла соседка, которая также эвакуировалась по лестнице, питомец надышался угарным газом, его отвезли в ветеринарную клинику, где животное подключили к кислороду. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.