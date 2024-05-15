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Путин назвал чудовищным покушение на премьер-министра Словакии Фицо

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным событием и пожелал ему выздоровления

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму словацкому лидеру Зузане Чапутовой в связи с покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо. Текст письма опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что «с негодованием» узнал о произошедшем. При этом он назвал нападение на главу правительства Словакии чудовищным преступлением, которое невозможно ничем оправдать.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации», — добавил президент РФ.

Кроме того, Путин попросил Чапутову передать премьер-министру республики слова искренней поддержки. В конце российский лидер пожелал иностранному политику скорейшего выздоровления.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства страны. После совещания Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. Однако в этот момент один из мужчин, находившихся в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл огонь.

В результате председатель кабинета министров республики получил ранения в живот и грудь. Дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего, а охрана в срочном порядке доставила политика в местную больницу. Впоследствии премьер-министра транспортировали в госпиталь более высокого уровня. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как оказалось, покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина был членом Союза писателей Словакии и является одним из основателей литературного клуба «Дуга», который позже стал общественной организацией.

Ранее в ООН отреагировали на покушение на словацкого премьер-министра.

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Покушение на премьера Словакии
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