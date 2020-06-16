В Германии ответили на слова Трампа о защите от России

Посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты от России, передает агентство Reuters.

По ее словам, американские войска в ФРГ поддерживают трансатлантическую безопасность. Кроме того, они размещены там, чтобы демонстрировать военное присутствие США в Африке и в Азии.

Ранее американский президент Дональл Трамп заявил о сокращении своего военного контингента в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за размещение войск и не вернет долги НАТО. Он сказал, что якобы США защищают ФРГ от России, в то время как «Германия платит России миллиарды долларов за энергию».