Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, которого ранее вызвали в МИД России, передает РИА «Новости».

В Министерстве иностранных дел России также заявили, что чешские дипломаты должны покинуть страну со своими семьями до 17 июня.

Ранее, в понедельник, 15 июня, чешского посла в Москве срочно вызвали в министерство иностранных дел России.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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