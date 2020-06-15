Захарова прокомментировала ситуацию с вызовом посла Чехии в МИД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Вызов посла Чехии в Москве Витезслав Пивонька в МИД России связан с недружественными действиями Праги и ответной реакцией на эти шаги. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее, в понедельник, 15 июня, чешского посла в Москве срочно вызвали в министерство иностранных дел России.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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