Захарова прокомментировала ситуацию с вызовом посла Чехии в МИД
Вызов посла Чехии в Москве Витезслав Пивонька в МИД России связан с недружественными действиями Праги и ответной реакцией на эти шаги. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
Ранее, в понедельник, 15 июня, чешского посла в Москве срочно вызвали в министерство иностранных дел России.
В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
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