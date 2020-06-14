Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанах

Израиль начинает реализацию проекта по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, отметил Нетаньяху.

В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что он «лучший друг Израиля» из Белого дома

— Помпео объяснил разницу между Голанами и Крымом

— В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанских высотах