Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанах
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Израиль начинает реализацию проекта по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, отметил Нетаньяху.
В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.
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