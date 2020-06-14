Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
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Визит министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию 14 июня не состоится, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД России.
Новые даты встречи будет согласована дополнительно, уточнили в пресс-службе.
В настоящее время министерства иностранных дел и обороны России и Турции по поручению президентов двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования.
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