Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Визит министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию 14 июня не состоится, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Новые даты встречи будет согласована дополнительно, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время министерства иностранных дел и обороны России и Турции по поручению президентов двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования.

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