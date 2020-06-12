Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, большинство чиновников с понедельника, 15 июня, вернутся на рабочие места.

Уточняется, что об этом рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили три чиновника.

Часть сотрудников вернулись к обычному режиму уже 8 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.