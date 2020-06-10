Лукашенко назвал «буржуями» частников и поручил «проучить» их

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо «привести в чувства» владельцев частных компаний через проверки бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление политик сделал в рамках обсуждения ситуации с увольнением людей из частных компаний из-за отказа поддерживать альтернативных кандидатов на выборах в президенты.

Кроме того, белорусский лидер назвал владельцев этих компаний «пузатыми буржуями», которых надо «прошерстить», чтобы они стали ответственными за своих сотрудников.

«На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», — заключил Лукашенко.

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