Лукашенко назвал «буржуями» частников и поручил «проучить» их
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо «привести в чувства» владельцев частных компаний через проверки бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление политик сделал в рамках обсуждения ситуации с увольнением людей из частных компаний из-за отказа поддерживать альтернативных кандидатов на выборах в президенты.
Кроме того, белорусский лидер назвал владельцев этих компаний «пузатыми буржуями», которых надо «прошерстить», чтобы они стали ответственными за своих сотрудников.
«На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», — заключил Лукашенко.
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