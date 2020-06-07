МЧС России ответило на предложение США о помощи в ликвидации аварии в Норильске

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске принимает руководство страны, передает РИА «Новости».

Чуприян выразил благодарность всем странам, которые предложили свою помощь в данном вопросе.

Сейчас сил и средств достаточно для оперативного и эффективного процесса ликвидации ЧС, добавил Чуприян.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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