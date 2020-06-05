Зеленский и Меркель обсудили договоренности «нормандской четверки»

Главы Украины и Германии Владимир Зеленский и Ангела Меркель отметили, что договоренности «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина, Франция) проложат путь к саммиту в Берлине, написал Зеленский в Twitter.

«Эффективное выполнение («нормандских договоренностей») проложит путь к саммиту в Берлине», — говорится в сообщении.

Зеленский назвал Меркель «настоящим другом Украины».

На саммите 9 декабря 2019 года в Париже стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта в Донбассе.

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