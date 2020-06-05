Зеленский и Меркель обсудили договоренности «нормандской четверки»
Главы Украины и Германии Владимир Зеленский и Ангела Меркель отметили, что договоренности «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина, Франция) проложат путь к саммиту в Берлине, написал Зеленский в Twitter.
«Эффективное выполнение («нормандских договоренностей») проложит путь к саммиту в Берлине», — говорится в сообщении.
Зеленский назвал Меркель «настоящим другом Украины».
На саммите 9 декабря 2019 года в Париже стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта в Донбассе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
— Предпосылок для встречи «нормандской четверки» на данный момент нет
— Главы МИД «нормандского формата» рассказали о выполненном пункте саммита 2019 года