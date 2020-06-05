В Раде зарегистрировано постановление об увольнении Авакова с поста главы МВД

В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление №3606 об увольнении с поста главы министерства внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инициаторами постановления стали депутаты фракции «Голос». Они собирали подписи парламентариев за вынесение на голосование вопроса об увольнении министра.

Соавторами документа выступили депутаты из «Слуги народа» и Яна Зинкевич из «Европейской солидарности».

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