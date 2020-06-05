Песков: если граждане проголосуют против поправок к Конституции, они не вступят в силу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если граждане России в ходе всенародного голосования проголосуют против поправок к Конституции, то они не вступят в силу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент четко сказал: закон вступит в силу после того, как граждане поддержат эти поправки», — сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос Песков еще раз подтвердил, что если в ходе голосования за поправки к Конституции не проголосуют, они не вступят в силу.

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