В Москву прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ из США

Самолет со второй партией аппаратов ИВЛ из США прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское посольство в России.

Всего лайнер привез в российскую столицу 150 аппаратов.

Ранее стало известно, что США бесплатно поставят в другие страны аппараты ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Россия получит 200 аппаратов.

Россия, в свою очередь, в апреле текущего года направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием.

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