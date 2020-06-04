В Москву прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ из США
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Самолет со второй партией аппаратов ИВЛ из США прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское посольство в России.
Всего лайнер привез в российскую столицу 150 аппаратов.
Ранее стало известно, что США бесплатно поставят в другие страны аппараты ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Россия получит 200 аппаратов.
Россия, в свою очередь, в апреле текущего года направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием.
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