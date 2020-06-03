Лукашенко отправил правительство в отставку
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, передает «БелТА».
Соответствующий указ был подписан президентом, сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1».
Уточняется, что предложения по новому составу 3 июня обсуждались на совещании у Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что «майданов» в стране в преддверии президентских выборов не будет. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.