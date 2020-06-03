США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

США отправили в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации Вашингтона.

«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ отправлены», — сказал представитель.

Он подчеркнул, что доставка ожидается 4 июня.

Ранее США объявили, что бесплатно поставят России и другим странам аппараты ИВЛ.

В России выявлено 432 тысячи заражений коронавирусом, скончались 5215 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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