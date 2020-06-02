Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, в столице США не было проблем прошедшей ночью. Как отметил американский лидер, сотрудники правоохранительных органов совершили много арестов.

«Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (участников протестов. — прим. ред.) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)», — написал Трамп.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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