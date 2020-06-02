ЦИК показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
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В ЦИК России представили образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в бюллетене будет задан один вопрос.
«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?», — написано в образце бланка.
Среди вариантов ответа будет «да» или «нет».
Кроме того, в верхней части бюллетеня поместят разъяснение о порядке заполнения бумаги.
Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.
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