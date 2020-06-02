Памфилова рассказала о мерах безопасности на участках для голосования

Количество голосующих во время голосования о внесении поправок в Основной закон страны на участке не должно превышать 8-12 человек в час, передает ТАСС

Об этом было объявлено на презентации нового порядка голосования, которая прошла во вторник, 2 июня, в Центризбиркоме.

Предусмотрено и разведение потоков входящих на участок и покидающих его.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, кабинки для голосования будут разместят возле стен. Она уточнила, что это делается в целях сохранения тайны волеизъявления

Таким образом, при организации голосования будут выполнены все необходивые требования и осуществлены все обязательные мероприятия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

— Памфилова: все члены УИК будут проверены на коронавирус

— Подать заявку на голосование по месту нахождения можно будет с 5 июня

— Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосующих по поправкам в Конституцию