МИД Японии прокомментировал решение Трампа пригласить РФ на саммит G7

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что странам G7 необходимо поддерживать с Россией постоянный диалог для конструктивного решения международных проблем, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог — это наше базовое видение ситуации», — сказал министр, комментируя решение Трампа пригласить РФ к участию в саммите G7 в 2020 году.

По словам Мотэги, практика приглашения других стран на конференции «Группы семи» существовала и в прошлом.

Он отметил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать связь с членами «семерки» по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7, который пройдет в сентябре 2020 года, Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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