Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

Такое решение было принято по итогам совещаний Трампа с министром обороны Марком Эспером, генеральным прокурором страны Уильямом Барром и председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, отметила Макинани.

При этом она не стала разглашать детали планов Трампа по подавлению протестов.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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