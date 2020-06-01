Косачев назвал фейком заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ложными утверждения о причастности России к организации демонстраций в США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такие утверждения могут быть частью антироссийской кампании.

«Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась таки давно спрогнозированным действом», — подчеркнул Косачев.

Он назвал подобное заявление «прямым оскорблением — причем не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда».

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.

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