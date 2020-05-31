Белый дом намерен расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что США намерены расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить дальнейшее взаимоотношение этих стран с КНР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова журналистов президентского пула.

«Алисса Фара сказала, что (саммит) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая», — заявили журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии.

Саммит Белый дом планирует провести в очной форме, несмотря на пандемию коронавируса.

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