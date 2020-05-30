Трамп осудил действия полиции при задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп счел ужасными действия сотрудников полиции при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что ему было «прискорбно» наблюдать за действиями местных полицейских, которые они предприняли при аресте Флойда.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов города, совершили «ужасное нападение».

»Минюст очень серьезно изучает это», — добавил Трамп.

До этого сообщалось, что экс-сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовену предъявлено обвинение в убийстве после задержания Флойда.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе в понедельник, 25 мая.

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