Байден осудил Трампа после предупреждения направить нацгвардию в Миннеаполис

Кандидат на пост президента США и экс-вице-президент страны Джо Байден осудил действующего главу Белого дома Дональда Трампа за угрозу направить в город Миннеаполис нацгвардию для разгона протестующих. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Twitter.

По его мнению, американский лидер призывает к насилию против граждан США.

Бывший американский вице-президент добавил, что находится «в ярости» после того, как Трамп пригрозил бойцами Национальной гвардии, если мэр не предпримет никаких действий для взятия ситуации под контроль.

«Чернокожий репортер был задержан во время выполнения своей работы этим утром, в то время как белый полицейский, который убил Джорджа Флойда, остается на свободе», — подчеркнул Байден.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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