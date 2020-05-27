Кремль пока не принял решение об участии в саммите по вакцине от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль получил приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Global Vaccine Summit 2020, однако объявит о своем решении по участию позже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим», — сказал Песков.

Global Vaccine Summit 2020 должен состояться 4 июня. В нем ожидается участие лидеров и представителей разных государств. Они должны обсудить возможность объединения усилий на международном уровне для создания вакцины от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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