Постпред России заявил, что США зациклены на «вмешательстве в выборы»

США помешались на теме «вмешательства России в выборы», считает постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. Соответствующее мнение он выразил в Twitter.

Он также рассказал о данных западных аналитиков, согласно которым в период холодной войны американское правительство осуществило провело 70 операций по «смене неугодных режимов».

«Вот уж действительно «в своем глазу бревна не замечают», — добавил Ульянов.

Ранее Москва несколько раз отвергала обвинения Вашингтона о вмешательстве в избирательный процесс США, который проходил в 2016 году.

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