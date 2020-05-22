В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.

Парламентарий добавил, что есть группа людей, численностью примерно 10 человек, которая занимается «сочинительством» и «выдает желаемое за действительное».

«Наш глава Рамзан Ахматович здоров, министр здравоохранения здоров, директор телевидения здоров», — уточнил Даудов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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