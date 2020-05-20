Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отличиях от экс-главы государства Петра Порошенко.
«Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной», — сказал Зеленский на пресс-конференции.
При этом он отметил, что «не так красиво» общается на украинском языке, как Порошенко.
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