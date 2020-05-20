Кучма попросил передать свои полномочия в Минском процессе Резнику
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма попросил президента Украины Владимира Зеленского передать свои полномочия на переговорах вице-премьеру Алексею Резникову. Об этом на пресс-конференции заявил глава Украины.
«Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику заседаний нашей подгруппы в Минске <...> Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову», — сказал Зеленский.
По его словам, в настоящее время Кучма по-прежнему остается представителем Киева в контактной группе и созывает ее срочное заседание в ближайшее время.
Ранее Владимир Зеленский изменил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В нее также вошел вице-премьер Резников.
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