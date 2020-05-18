В России пообещали отвечать на все агрессивные выпады со стороны США

Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил США, что российская сторона будет отвечать на агрессивные действия страны, но не станет «скатываться в конфронтацию», передает РИА «Новости».

Россия станет действовать прагматично, но выверенно, уточнил Рябков.

«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады» — добавил дипломат.

По его словам, государство открыто к сотрудничеству США по различным вопросам, если американская сторона готова вести дела на «конструктивной и взаимоуважительной основе».

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