В России пообещали отвечать на все агрессивные выпады со стороны США
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Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил США, что российская сторона будет отвечать на агрессивные действия страны, но не станет «скатываться в конфронтацию», передает РИА «Новости».
Россия станет действовать прагматично, но выверенно, уточнил Рябков.
«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады» — добавил дипломат.
По его словам, государство открыто к сотрудничеству США по различным вопросам, если американская сторона готова вести дела на «конструктивной и взаимоуважительной основе».
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