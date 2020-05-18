СМИ узнали, чем занимался уволенный инспектор Госдепа

Уволенный генеральный инспектор Госдепа США Стив Линик пробовал узнать, заставлял ли госсекретарь Майк Помпео подчиненного сотрудника выполнять личные поручения. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники в конгрессе.

По данным источников, инспектор намеревался выяснить, на самом деле ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки, а также резервировать столики на ужин для главы Госдепа и его супруги.

Кроме того, Линик проверял, как госсекретарь обращается с подчиненными и злоупотребляет ли он при этом своим служебным положением.