В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщила депутат Рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина.

По ее мнению, Зеленский пытался продолжать стратегию экс-главы государства Петра Порошенко, но, увидев, что она не работает, решил поменять ее.

«У нас сейчас изменение процессов <…> На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — констатировала парламентарий.

Бардина отметила, что в настоящее время Украина пытается предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехсторонней контактной группе. Кроме того, украинская сторона начала выполнять минские договоренности. При этом, если получится сделать так, чтобы «Красный крест» смог действовать на территории Донбассе, то это станет шагом к новому обмену пленными в формате «всех на всех».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе

— Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

— Грызлов заявил, что Киев отказывается от планов разведения сил в Донбассе