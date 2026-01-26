Размер шрифта
«Спало напряжение»: игрок «Динамо» об уходе Карпина

Игрок «Динамо» Лещук: после ухода Карпина в команде спало напряжение
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что поменялось после ухода с поста главного наставника клуба Валерия Карпина, который сейчас тренирует сборную России. Его слова передает «РБ Спорт».

«Могу сказать, что спало напряжение. Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально. Атмосфера на тренировках стала лучше. При Карпине за весом следили слишком жестко. Я еле дошел до 88,2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел», — рассказал Лещук.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее Артем Дзюба заявил, что мало футболистов могут сравниться с ним.
 
