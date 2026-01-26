Затягивая с принятием территориальных уступок, президент Украины Владимир Зеленский задерживает наступление мира. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Затягивая с принятием территориальных уступок, он задерживает наступление мира», — написал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал пост вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который в соцсети X написал, что Зеленский «проигрывает», «теряет людей, доверие и достоинство». Политик призвал его «как можно скорее» подписать мирное соглашение и подчеркнул, что украинскому президенту придется выбирать «между поражением и разгромом».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Также Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльник. СМИ написали, что он имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

23-24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США, посвященные урегулированию украинского кризиса. Агентство Reuters написало, что территориальный вопрос все еще остается ключевой темой переговоров. СМИ сообщили, что стороны могут вновь встретиться в воскресенье, 1 февраля.

