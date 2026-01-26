В результате массового ДТП под Краснодаром пострадали пять человек

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием 20 машин, пять человек пострадали

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием 20 автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек — они госпитализированы. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Краснодарского края.

«Сегодня, 26 января, на автомагистрали М 4 «ДОН» в районе хут. Молькино произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 20 автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пятеро пострадавших, включая водителя и пассажиров, доставлены в городскую больницу города Горячий Ключ.

Предварительно, столкновение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. По факту ДТП организована проверка, специалисты работают на месте происшествия над оценкой соблюдения требований при осуществлении деятельности по содержанию дороги.

Отмечается, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки сотрудниками полиции.

25 января в Ленобласти на трассе «Нарва» произошло ДТП, при котором пострадали пять человек. В региональном управлении МВД России заявили, что 54-летний водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Hyundai, Kia и Renault.

Отмечалось, что при ДТП пострадали пять человек: три водителя и два пассажира, один из них — 13-летняя девочка. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженном авто после массового ДТП.