Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком. В материале указано, что в России якобы неправильно ведут подсчет числа смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Захаровой, в мире дан старт кампании по дезинформации в отношении России в контексте пандемии. Она отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг четко задал направление этой кампании, обвинив Россию и Китай в распространении «большого количества дезинформации», «стремясь таким образом изменить миропорядок».

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила Захарова.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов послал главному редактору газеты The New York Times письмо, в котором потребовал опровергнуть публикацию издания о смертности от COVID-19 в России.