Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Об этом сообщает официальный сайт офиса.

Такое решение было принято по итогам прошедшей в четверг, 14 мая, очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в заявлении.

В нем также указывается, что выборы в Донбассе могут состояться «исключительно после получения Украиной контроля над границей», а также «в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ». В частности, речь идет о критериях, которые касаются «стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств».