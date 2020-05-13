Путин негативно отреагировал на сбой в работе портала госуслуг

Президент России Владимир Путин заявил, что сайт госуслуг не справился с наплывом желающих подать заявки на выплаты на детей. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что с момента объявления о выплатах на портал было направлено свыше миллиона заявок, в связи с чем ресурс «не справился с объемом обращений».

При этом лидер отметил, что сотрудники министерства связи оперативно устранили сбой.

В заключении глава государства попросил обратить внимание на другие вопросы подобного рода и подчеркнул, что все, планируемые властями на отраслевых совещаниях решения, должны осуществляться своевременно и полностью.

До этого правительство утвердило единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми от 3 до 16 лет. Ранее соответствующее распоряжение дал российский президент.