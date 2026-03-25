«Было очень больно, что ты априори слабее»: Туктамышева о конкуренции в России

«Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Яне Чуриковой рассказала, что считала себя слабее соперниц на внутренних соревнованиях.

«Сама вот эта мысль, что ты априори слабее, то есть как бы ты ни старался, ты уже априори слабее, она была очень больная, пока я не стала акцентироваться только на себе. Когда ты проигрываешь и понимаешь, почему ты проиграла, это не так больно. А самое больное, когда ты плюс-минус одинаково выступаешь, но проигрываешь. С этим ничего невозможно сделать», — сказала Туктамышева.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

