Главы Архангельской области и Ненецкого АО договорились об объединении
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Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу архангельской обладминистрации.
Соответствующее совещание состоялось 13 мая в Нарьян-Маре.
В настоящий момент НАО является самостоятельным регионом и одновременно частью Архангельской области.
Устав Ненецкого округа гласит, что объединение с другими российскими субъектами возможно лишь на основе волеизъявления большинства граждан, проживающих в округе и обладающих избирательным правом.