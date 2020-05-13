Главы Архангельской области и Ненецкого АО договорились об объединении

Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу архангельской обладминистрации.

Соответствующее совещание состоялось 13 мая в Нарьян-Маре.

В настоящий момент НАО является самостоятельным регионом и одновременно частью Архангельской области.

Устав Ненецкого округа гласит, что объединение с другими российскими субъектами возможно лишь на основе волеизъявления большинства граждан, проживающих в округе и обладающих избирательным правом.