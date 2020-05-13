В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона «Об ответственности за COVID-19», который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.

По его словам, президента США хотят наделить полномочиями вводить санкции против китайской стороны, если государство не раскроет точные данные о событиях, вызвавших пандемию коронавируса.

«Китай не позволяет международному сообществу войти в лабораторию Уханя для расследования. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если его не заставят это сделать», — отметил сенатор.

Он констатировал, что необходимо установить, как возник вирус, ведь это позволит в дальнейшем не допустить подобных случаев и пандемии.

Сенатор Рик Скотт добавил, что Китай дал начало глобальной пандемии и не смог предоставить какую-либо информацию, которая могла бы помочь спасти тысячи жизней. В связи с этим державу необходимо привлечь к ответственности.

«Мы примем меры и сделаем все от нас зависящее, чтобы привлечь к ответственности Китай за разрушения, которые они причинили всему миру», — заключил он.

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