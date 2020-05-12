Лавров: Россия уже принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/10720571/AP_17101523943252-pic905-895x505-75386.jpg">

Россия принимает помощь США в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российская сторона оказывает поддержку нуждающимся в ней странам Евросоюза и готова принимать ответную помощь, отметил Лавров. Он добавил, Россия уже получает помощь от Соединенных штатов.

Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин согласился: Трамп направит России аппараты ИВЛ

— Помпео и Лавров обсудили борьбу с COVID-19