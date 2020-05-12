Лавров: Россия уже принимает помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь США в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Российская сторона оказывает поддержку нуждающимся в ней странам Евросоюза и готова принимать ответную помощь, отметил Лавров. Он добавил, Россия уже получает помощь от Соединенных штатов.
Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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