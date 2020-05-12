Власти Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу

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Правительство Перу разрешит во втором полугодии 2020 года бесплатный доступ туристов в святилище инков Мачу-Пикчу, а также другие археологические памятники и природные зоны для оживления туризма, который пострадал из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства.

Уточняется, что бесплатный доступ будет предоставлен государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства. Это коснется археологических памятников, музеев, исторических мест и природных территорий, находящиеся под управлением или охраной государства.

Отмена входного сбора будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

При этом доступ к объектам должен будет осуществляться с соблюдением новых протоколов охраны здоровья, отметили власти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.