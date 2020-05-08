Избирком Польши заявил о невозможности повести выборы президента 10 мая

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Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши официально заявила, что выборы главы государства не могут состояться 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление избиркома.

Меры по борьбе с распространение коронавируса нового типа приостановили ряд полномочий ГИК, говорится в сообщении. В частности, проведение голосования невозможно из-за лишения комиссии юридической возможности печатать бюллетени.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о заочном голосовании на президентских выборах 10 мая на фоне пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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