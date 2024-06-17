Пятиклассника увезли в реанимацию с детской площадки в Петербурге

В Шушарах 11-летний подросток попал в реанимацию после падения на детской площадке. Об этом сообщает «78.ru».

О произошедшем рассказала мать школьника, по словам женщины, сын пошел гулять на детскую площадку во дворе дома по Пушкинской улице. По собственной неосторожности мальчик упал со «шведской» стенки, ему потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Состояние пятиклассника врачи оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга прогулка школьника во дворе дома закончилась госпитализацией в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во дворах жилых домов по Дальневосточному проспекту, восьмилетний мальчик отправился на прогулку со своими сестрами. В какой-то момент второклассник забрался на крышу трансформаторной будки, не удержался и упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Ранее семилетний мальчик впал в кому, сорвавшись с обрыва во время игр.